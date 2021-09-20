В Англії грубий вчинок футболіста викликав бурхливе обговорення

У матчі Чемпіоншипа (другий за силою футбольний дивізіон Англії) між "Лутоном" і "Суонсі" стався момент, який викликав запеклі суперечки в мережі. Користувачі не змогли прийти до спільного знаменника, обговорюючи колір картки, яку необхідно було показати гравцеві перших, повідомляє Обозреватель.

Генрі Ленсбері хотів швидко розіграти штрафний удар на своїй половині поля, але йому завадив футболіст "Суонсі", який відкинув м'яч вбік. Півзахисник "Лутона" не став церемонитися з суперником і з усієї сили пробив йому по ногах замість "круглого".

Арбітр покарав Ленсбері жовтою карткою, але багато вболівальників вважають, що правильним рішенням було б вилучення. У той же час, частина користувачів притримується думки, що гравець господарів дивився на м'яч, тому не міг побачити футболіста "Суонсі".

Користувачі сперечаються про те, яку картку мав показати арбітр. Джерело: Twitter Sky Sports

Одні вважають правильним рішенням жовту картку, а інші - червону. Джерело: Twitter Sky Sports

Відзначимо, що "Лутон" забив три голи в першому таймі, але після перерви клубу з Вельсу вдався неймовірний камбек. У підсумку поєдинок закінчився внічию 3:3.

"Суонсі" набрав всього 7 очок після 8 турів Чемпіоншипа та йде над зоною вильоту, а їхні суперники мають у своєму активі 10 балів, що дозволяє їм перебувати на 13-й позиції.