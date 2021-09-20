Кадиров отримав "рекордну підтримку" на виборах глави Чечні

Чинний глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров після обробки 100% протоколів набирає 99,7% відсотків голосів на виборах. Його опоненти Халід Накаєв від КПРФ та Іса Хаджимурадов від партії «Справедлива Росія – За правду» отримали 0,12% і 0,15% голосів відповідно, повідомляє Радіо Свобода.

Кадиров висувався від партії «Єдина Росія». У червні цього року президент Росії Володимир Путін рекомендував йому знову обиратися керівником республіки.

Рамзан Кадиров очолює Чеченську республіку з 2007 року. За цей час правозахисники з Росії, США і Євросоюзу неодноразово відзначали катастрофічний стан із правами людини в регіоні. Є повідомлення позасудові страти на території Чечні і переслідування представників ЛГБТ. Кадиров і його оточення ці звинувачення на свою адресу відкидають.

20 липня 2020 року США внесли Кадирова до списку санкцій за серйозні порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і його дочок Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до країни і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів.

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