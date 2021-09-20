Ви тренуєтеся кожен день, але нічого не відбувається. Незважаючи на тижні зусиль, ті стрункі руки, які вам потрібні, все ще не з'явилися? Можливо, все, що вам потрібно, - це кілька простих змін в режимі тренувань, повідомляє WomanEL.

4 часті помилки під час тренування, про які ви не підозрюєте:

Відволікання під час тренування

Наприклад, ви займаєтеся на велотренажері. Вам хочеться з користю провести час? І ви вирішуєте подивитися серію ситкому або навіть почитати книгу. Але проблема в тому, що ви не докладаєте зусиль, щоб вплинути на зміни. Ваш фокус в іншому місці. Ви, природно, виберете більш повільний темп під час їзди на велосипеді, що дозволить вам краще читати, а не крутити педалі.

Виконання тільки одного виду вправ

Коли люди день за днем ​​виконують одні й ті ж вправи, вони не змінюються зовні. Ваше тіло потребує різноманітності. Якщо ваше серце і м'язи не працюють з різних сторін, вони не стануть сильнішими.

Недостатня напруга

Тіло відступає, коли йому стає незручно. Це ваша перша реакція. Якщо вам складно, ви захочете зменшити темп. Деякі люди можуть вкладати час, але не зусилля, необхідні для досягнення результатів, на які вони сподіваються. Але так бути не повинно.

Даремні вправи на прес

Ви думаєте, що вам потрібно робити вправи, спеціально націлені на прес, щоб отримати шість кубиків, але насправді це не так. Послідовність, збалансовані тренування і правильне харчування - це все, що вам дійсно потрібно.