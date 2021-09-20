Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей

Компанія Pfizer опублікувала результати випробувань вакцини проти коронавірусу на дітях у віці від п'яти до 11 років, повідомляє NEWSru.co.il.

Згідно з опублікованими результатами досліджень, вакцина проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech безпечна і викликає хорошу імунну реакцію у дітей цього віку.

У Pfizer заявили, що найближчим часом подадуть в FDA прохання про затвердження вакцини для дітей 5-11 років.

Представники компанії заявили, що під час випробувань вакцини не було виявлено жодного випадку міокардиту.

Керівництво компанії запевняє, що вже наприкінці жовтня будуть опубліковані результати досліджень про ефективність і безпеку вакцини для дітей від півроку до 4 років.