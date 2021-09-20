Глава Apple розповів про майбутнє штучного інтелекту

Керівник Apple Тім Кук заявив, що штучний інтелект вже знаходиться всюди. Про це підприємець розповів в інтерв'ю Time, повідомляє Лента.ру.

На питання про майбутнє штучного інтелекту Тім Кук зауважив, що перебуває в захваті від технічного прогресу.

"Сьогодні ІІ присутній в ряді продуктів, про які ви навіть не замислюєтеся", - підкреслив глава Apple.

Підприємець зауважив, що штучний інтелект дозволяє смартфону розпізнавати обличчя користувача, голосовому помічнику Siri - відповідати на запити.

"Я бачу, що ми знаходимося на дуже ранніх стадіях того, що він може зробити для людей і як він може полегшити життя людей", - зазначив Кук.

За словами топ-менеджера Apple, користь від нових технологій безпосередньо залежить від того, як добре вони продумані.

Найважливішою особливістю майбутнього з розвиненим ІІ Кук назвав вивільнення великої кількості часу, яке зараз доводиться витрачати на рутину. Також підприємець зауважив, що нові технології повинні покращувати реальне життя, а не заміняти її: «Так, щоб це не відволікало від фізичного світу і ваших фізичних відносин».

У грудні 2017 року Тім Кук заявив, що не переживає з приводу штучного інтелекту, швидше за його турбують люди з мисленням машин.