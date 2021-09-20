Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Зеленського

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня. Він прилетить до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.﻿ Про це, посилаючись на канцелярію німецького президента, повідомляє РБК-Украина.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відправиться в Україну 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського" , - йдеться в повідомленні.

Президента Німеччини в поїздці буде супроводжувати дружина Ельке Бюденбендер.

В ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр".

Після Штайнмаєр проведе зустріч з чиновниками.

"Додаткова інформація про програму візиту буде опублікована пізніше" , - йдеться в повідомленні.

Автор: Валерія Поліщук