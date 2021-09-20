Шахрайка вкрала 288 тисяч євро у Роналду

53-річна турагентка Марія Сілва обдурила зіркового нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду після того, як він довірив їй дані своїх банківських карток та інших документів. В загальному вона вкрала у нього близько 288 тисяч євро, повідомляє Обозреватель.

У період з 2007 по 2010 рік шахрайка зняла цю суму з його рахунків за 200 поїздок, які він не здійснював. Жертвами цієї афери також стали агент португальця Жорже Мендеш і колишній гравець "Бенфіки" та "Валенсії" Мануель Фернандеш.

Фірма Марії Сілви віддала жертвам шахрайства всі вкрадені гроші, а сама вона погодилася виплачувати своїм колишнім клієнтам щомісячну компенсацію. Її сума не називається.

Відзначається, що ця афера відбувалася в 2007-2010 роках, хоча інформація про це з'явилася нещодавно. У 2013-му Сілву вперше допитали поліцейські, але вона відмовилася відповідати їм. Незважаючи на це, вона повністю визнала свою провину на суді, який пройшов у 2017 році. Шахрайка перебуває в ув'язненні протягом останніх чотирьох років.