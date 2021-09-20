Правила розміщення меблів в маленькому передпокої

Часто такого приміщення, як передпокій, відводиться занадто мала площа або дуже незручна форма, завдяки чому розстановка меблів в передпокої - завдання складне, але цілком здійсненне, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Саме зовнішній вигляд передпокої може багато що сказати прийшли вперше гостям про спосіб життя і рід занять господаря, його захоплення і характер. Тому до створення інтер'єру передпокою і розставляння меблів в ній варто підійти максимально відповідально та уважно.

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