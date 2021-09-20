В РФ уточнили число загиблих під час стрілянини в Пермі
У результаті стрілянини в Пермському державному університеті в понеділок, 20 вересня, загинули шестеро людей, 24 постраждали.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Росії.
"За оперативними даними Федерального центру медицини катастроф, у результаті інциденту в Пермському держуніверситеті 6 осіб загинуло, 24 постраждалим надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють 25 медичних бригад, відзначили в прес-службі.