В РФ уточнили число загиблих під час стрілянини в Пермі

У результаті стрілянини в Пермському державному університеті в понеділок, 20 вересня, загинули шестеро людей, 24 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Росії.

"За оперативними даними Федерального центру медицини катастроф, у результаті інциденту в Пермському держуніверситеті 6 осіб загинуло, 24 постраждалим надається медична допомога" , - йдеться в повідомленні.

На місці працюють 25 медичних бригад, відзначили в прес-службі.