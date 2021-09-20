Монатік з дружиною відпочиває в Чорногорії: мальовничі фото

Український мультиартист Монатік продовжує осінні канікули. Після короткої відпустки у Франції він разом з дружиною Іриною відправився у Чорногорію, повідомляє 24 Канал.

Після релізу кількох кліпів відомий український мультиартист Монатік відправився в осінню відпустку. Спершу він перебував у Франції, а тепер разом з дружиною та творчою командою насолоджується часом у Чорногорії.

Монатік з дружиною в Чорногорії

Артист опублікував мальовниче фото, на якому усміхнено позував разом з дружиною Іриною на тлі моря та гір. Монатік постав у чорному костюмі, а Ірина – світло-гірчичному елегантному вбранні.

Фото з інстаграму Монатіка

Ірина Демічева також поділилась з шанувальниками красивими світлинами з Чорногорії. Вона позувала у чорній сорочці оверсайз та мінішортах в тон. Продюсерка доповнила образ окулярами та яскравою сумкою.