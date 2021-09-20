На перепис населення виділили понад 80 млн гривень

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82,5 млн гривень на проведення перепису населення України у 2023 році. Про це повідомив член профільного комітету, народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Вести.

Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" в грудні 2020 року. Передбачається, що результати будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного, соціального розвитку і бюджетної політики.

У червні 2021 року міжвідомча комісія вирішила провести перепис населення в онлайн-форматі. До початку реалізації проекту створять електронний сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону.

"Зараз служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит про те, як будуть використовуватися результати перепису. Наприкінці цього року окремо представляємо, як буде проходити перепис, якими будуть його терміни, як він буде фінансуватися", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також уряд планує оновити цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб перепису населення, і модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків і переписного районування.

У січні 2020 року в Україні проводили пробний перепис населення. Тоді на основі інформації мобільних операторів, пенсійного фонду та державних реєстрів порахували, що за станом на грудень 2019 року в країні проживало 37,28 млн осіб.