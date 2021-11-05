Корисні властивості гранатового соку для здоров'я

Гранати не просто приголомшливо красиві на вигляд. Яскраві плоди багаті поживними речовинами. Велика частина користі полягає в їх соковитих насінні, званих арілламі, хоча шкірка і сік також поживні, повідомляє WomanEL.

Далі про корисні властивості гранатового соку.

Допомагає зменшити передменструальний синдром

Насіння граната - це не єдина поживна частина. Біла частина навколо насіння містить лігнано, тип поліфенолів, що містяться в рослинах, які мають слабку естрогенну активність і можуть модулювати або нормалізувати дію естрогену в нашому організмі.

Лігнано можуть допомогти зменшити симптоми ПМС і нормалізувати нерегулярні менструальні періоди.

Інші загальні переваги як для жінок, так і чоловіків

Гранатовий сік багатий на антиоксиданти.

Він може поліпшити здоров'я мозку.

Допомагає зменшити запалення.

Він знижує рівень холестерину і артеріального тиску при регулярному вживанні.

Ви будете краще спати.

Гранати підтримують настрій і психічне здоров'я.

Вони допомагають поліпшити пам'ять.

Гранати зберігають здоров'я кровоносних судин.

Цукор у фруктах абсолютно натуральний. Так що, якщо ви його п'єте раз в день, ніяк проблем не буде.

Хоча через вміст цукру в гранат вам нема про що турбуватися, є й інші фактори, які слід враховувати при вживанні гранатів. Як і на будь-яку їжу, у деяких людей може бути алергія. Ознаки цього зазвичай включають свербіж, набряк, нежить і утруднене дихання. Якщо ви відчуваєте які-небудь з цих симптомів після вживання соку, краще його уникати.