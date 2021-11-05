Корисні властивості гранатового соку для здоров'я
Гранати не просто приголомшливо красиві на вигляд. Яскраві плоди багаті поживними речовинами. Велика частина користі полягає в їх соковитих насінні, званих арілламі, хоча шкірка і сік також поживні, повідомляє WomanEL.
Далі про корисні властивості гранатового соку.
Допомагає зменшити передменструальний синдром
Насіння граната - це не єдина поживна частина. Біла частина навколо насіння містить лігнано, тип поліфенолів, що містяться в рослинах, які мають слабку естрогенну активність і можуть модулювати або нормалізувати дію естрогену в нашому організмі.
- Лігнано можуть допомогти зменшити симптоми ПМС і нормалізувати нерегулярні менструальні періоди.
Інші загальні переваги як для жінок, так і чоловіків
- Гранатовий сік багатий на антиоксиданти.
- Він може поліпшити здоров'я мозку.
- Допомагає зменшити запалення.
- Він знижує рівень холестерину і артеріального тиску при регулярному вживанні.
- Ви будете краще спати.
- Гранати підтримують настрій і психічне здоров'я.
- Вони допомагають поліпшити пам'ять.
- Гранати зберігають здоров'я кровоносних судин.
Цукор у фруктах абсолютно натуральний. Так що, якщо ви його п'єте раз в день, ніяк проблем не буде.
Хоча через вміст цукру в гранат вам нема про що турбуватися, є й інші фактори, які слід враховувати при вживанні гранатів. Як і на будь-яку їжу, у деяких людей може бути алергія. Ознаки цього зазвичай включають свербіж, набряк, нежить і утруднене дихання. Якщо ви відчуваєте які-небудь з цих симптомів після вживання соку, краще його уникати.