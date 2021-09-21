Дощі залишать більшість регіонів: прогноз погоди на 21 вересня

На передостанньому тижні вересня в Україні трохи покращиться погода в більшості регіонів. Там на якийсь час припиняться дощі та вигляне сонце. Правда, від триваючого похолодання їх це не врятує.

Отже, у вівторок, 21 вересня, на заході, в центрі та на півночі переважатиме температура від 7 до 14°С удень і 3-8°С уночі. На Закарпатті, правда, буде трохи тепліше - близько 12-14°С удень і 5-7°С уночі. Такі ж показники очікуються також і на сході країни, тільки вночі там буде близько 7-9°С. Виділиться тільки Луганська область - там обіцяють 13-17°С удень і 6-8°С уночі. Така ж погода буде й на півдні країни, а також у Криму, тільки вночі там буде тепліше - близько 8-12°С.

Дощі 21 вересня накриють північ, схід, а також Київську, Житомирську та Полтавську центральні області. На решті території буде хмарно з проясненнями. Також 21 вересня по всій території України обіцяють сильний вітер. У центрі, на півдні та на півночі - 11-22 км/год, місцями шквали до 25-29 км/год. На сході та в Криму дути буде не так сильно - близько 7-18 км/год, але на півострові також місцями можливі шквали до 25 км/год. Найбільш сильний вітер очікується на заході країни - 18-25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 вересня у Вінницькій, а також у більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 1 вересня очікується температура від 5 до 8°С протягом дня, сильний вітер 18-25 км/год і дощ.