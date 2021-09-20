Зеленський вилетів у США для участі в Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський вилетів у США для участі в Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як стало відомо з дипломатичних джерел, виступ Зеленського в Генасамблеї намічено на другу половину середи.

Як повідомляв прес-секретар президента України Сергій Никифоров, Зеленський проведе в США ряд двосторонніх зустрічей, зокрема, з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Також заплановані зустрічі президента України з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, під час участі в рамках 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Зеленський консолідує міжнародну підтримку України заради протидії агресії РФ, залучення інвестицій і боротьби з пандемією COVID-19.

У вівторок, 21 вересня, президент України також проведе зустрічі з президентами Польщі, Молдови та Грузії.