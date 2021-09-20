Шлях в нікуди: РФ про вихід з Мінських угод

У Росії допускають вихід України з Мінських угод, що призведе до затягування конфлікту. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє Кореспондент.

"Все можливо, в тому числі й вихід з Мінських угод. Але ми вважаємо, що [це] шлях в нікуди. Шлях, який може привести до загострення конфлікту, до затягування цього конфлікту на багато років", - сказав він.

Також дипломат заявив, що розв'язання конфлікту не сприяє "нарощування Україною військових м'язів" і отримання підтримки з боку Заходу.

"Ми знаємо про ці приготування військових і знаємо про ту допомогу, яку Київ отримує від США, інших країн... Всі ці речі беруться до уваги нашого військового планування. Ми сподіваємося, що все-таки розум візьме гору в Києві й до військового сценарію, в тому числі щодо Донбасу, справа не дійде", - підкреслив він.

На питання про можливість поставок Україні системи ПРО Залізний купол Руденко закликав дочекатися конкретики, а не чуток.