Опозиція намагається зірвати розгляд справи "вагнеровців" - глава ТСК

На засіданнях ТСК, яка розглядає справу "вагнеровців", в основному є кворум. Про це на брифінгу сказала нардеп СН, голова комісії Мар'яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо виникають об'єктивні причини, то через те, що опозиційні, взагалі всі інші політсили намагаються уникати ТСК або приходять на засідання, не бувши її членами. Якби вони себе безпосередньо подали, стали повноправними членами ТСК, у нас би взагалі не було проблем з кворумом" , - підкреслила вона і додала: "Опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті".

Безугла пояснила, що спочатку опозиція відкликає своїх представників, а потім вони приходять і вимагають своєї участі в засіданнях комісії.

"Це прецедент, з яким зіткнувся парламент. Ми повинні зараз вирішити, чи можуть у нас бути ТСК по 200-300 людей, які не несуть відповідальність, або ми повинні певною мірою вдосконалити законодавство" , - зазначила нардеп.

Відповідаючи на питання журналістів, чи мають право депутати, які не є членами ТСК, приходити на її засідання, Безугла заявила:

"Ми зараз додатково з'ясовуємо всі юридичні моменти".