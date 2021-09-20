Названо необхідний восени вітамін

Лікар радить вживати продукти, багаті на білок і кальцій, насичувати організм вітаміном D і В12. ﻿ Турецький лікар, який має справу із внутрішніми хворобами, доктор Джума Еміроглу розповів про те, які вітаміни необхідні людському організму при зміні пір року, повідомляє Корреспондент.

За словами експерта, восени організм потребує вітаміну B12 через посилення відчуття втоми. Воно є результатом зменшення сонячного впливу, за якого метаболізм є дуже схильним до впливу температурних коливань.

Так організм починає боротися з холодною погодою - і обмін речовин сповільнюється. Тому імунна система слабшає. Все це призводить до пригніченості й депресії.

"Подолати негативні наслідки цього періоду допоможе належне збалансоване харчування. Для підтримки імунної системи вживайте продукти, багаті білком і кальцієм. У вас на столі також не повинно бути нестачі продуктів, що містять вітамін В12", - відзначив Еміроглу.

Лікар радить вживати продукти, багаті на білок і кальцій. Це - молоко, йогурт, кефір, сир, яйця, м'ясо, курка, риба. Також необхідні продукти з вітаміном С і антиоксидантами - шипшина, броколі, апельсин, лимон і червоний перець. "Помічниками" для імунної системи є морепродукти, гриби, кунжут, цільнозернові, часник, ріпчаста цибуля і яйця.

Крім того, важливо насичувати організм вітаміном D, який є в яйцях, молоці й лососеві.