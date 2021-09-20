Три знаки Зодіаку серед жінок, які не підходять для серйозних стосунків

Астрологи назвали три знаки Зодіаку серед жінок, з якими дуже складно побудувати серйозні відносини. Ці дами можуть влаштувати чоловікові справжні тортури, повідомляє УНИАН.

Діва

Діви часто піддають своїх чоловіків критиці. Для них важливо, щоб все навколо було ідеально - і в кар'єрі, і в особистому житті. Тому вони дуже вимогливо ставляться до всіх, хто їх оточує. Варто відзначити, що не всі чоловіки готові витерпіти такий складний характер Дів, і висока ймовірність того, що вони просто втечуть.

Близнюки

Ці дами дуже гостро реагують на будь-які зауваження. Вона може образитися через сущі дрібниці й не розмовляти з вами як мінімум кілька тижнів. А часом їх мовчання може досягати й до пів року. Звичайно, за весь цей час почуття вщухають як і у них самих, так і у чоловіків.

Овен

Це нетерплячі жінки, яким потрібно все та одразу. Якщо вони чогось не отримують вчасно, то починають приходити в сказ. А також у них крутий характер, з яким здатний впоратися не кожен чоловік.