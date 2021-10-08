Як самостійно зняти біль в спині та шиї - 4 розслаблюючих вправи

Якщо ви погано спите, а також часто болить шия, спина, область між лопатками – то допоможуть прості вправи. Які саме – розповів фізичний терапевт, повідомляє Сегодня.

Сидяча робота, незручні подушка і матрац, неправильне положення під час сну можуть викликати постійні болі у спині і шиї. Які ще чинники викликають біль в спині і шиї, що робити і як позбутися від болю в домашніх умовах – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Чому може боліти спина у здорових людей?

Навіть якщо у вас немає захворювань опорно-рухового апарату, то скутість і обмеження в русі може з'являтися після тривалого знаходження в положенні сидячи Це призводить до дискомфорту і викликає м'язово-скелетну біль.

Тому так часто болить спина і шия у офісних працівників .Звичайно ж важливо користуватися зручними меблями, а також спати на зручному ліжку, матраці і подушці: інакше можна прокинутися вже з болем в спині.

Має значення і положення, в якому людина спить: так, сильно закинута назад голова може бути причиною болю в шиї з ранку. А звичка спати на животі з рівними ногами може призводити до болів в попереку. Полегшити такий дискомфорт допоможуть нескладні вправи.

Коли краще робити вправи для спини та шиї?

Все більше наукових досліджень підтверджують ефективність йоги, тай-чи, медитацій, стретчинга перед сном, особливо рекомендовані такі вправи людям, задіяним на сидячій роботі. Наприклад, стретчинг допоможе зберегти рухливість суглобів і не дати "застоятися" м'язам.

Якщо правильно навантажувати м'язи за допомогою вправ, то напруга в них зніметься, знизиться хворобливість, людина відчує легкість і тепло. Все більше медичної інформації говорить про те, що саме вечірні вправи допоможуть розслабити м'язи, знизити рівень побутового стресу і допомогти заснути.

Які вправи полегшать біль у спині та шиї

Робити вправи, особливо інтенсивні, не рекомендується, якщо до вашого сну залишається менш як годину. інакше якість сну може постраждати. Також ніхто не скасовував ранкову розминку або можна використовувати можливість розім'ятися в обідню перерву, якщо дозволяють умови.

Данило Якубовський підготував комплекс таких вправ, який особисто демонструє. Так, розслабити шию і зняти больові відчуття можна за допомогою вправи з рушником :

Повороти тулуба допоможуть зняти біль в спині та попереку, виконувати вправу слід в кожну сторону кілька разів.

Лежачи на спині та роблячи по черзі повороти із зігнутою у коліні лівою, потім правою ногою, можна допомогти попереку.

Вправа на вигинання спини допоможе розслабити м'язи й зняти хворобливість в різних відділах спини, а також в шиї.

Якщо ж біль у спині заважає вам заснути досить довго, то важливо звернутися до фахівця: він допоможе знайти причину і підказати правильний шлях для її усунення.

Коли потрібно терміново звертатися до лікаря?

Про те, що сидячий спосіб життя негативно діє на спину і здоров'я в цілому, говорять і дослідження.

Якщо хворобливість не залежить від руху шиї або тулуба, ви відчуваєте скутість довше, ніж півгодини – то не затягуйте з візитом до лікаря. Також термінового звернення за медичною допомогою вимагають: