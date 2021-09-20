У Китаї виявили пернатого динозавра з незвичайним хвостом

Вчені описали останки пернатого динозавра віком 120 млн років, розміром приблизно з сойку, з надзвичайно довгим і екстравагантним хвостом, повідомляє Новое время.

Скам’янілість була знайдена на північному сході Китаю і названа Юаньчуавіс (Yuanchuavis kompsosoura) на честь птаха з китайської міфології, схожою на фенікса.

Фото: Wang et al., Current Biology, 2021

Вперше була виявлена ​​скам'янілість мезозойської ери з таким складним набором рульового пір'я. Два довгих пера Юаньчуавіса мали темний відтінок і досягали довжини 30 сантиметрів, в той час, як довжина тіла не перевищувала приблизно 20 сантиметрів.

Разом з віялом з коротших пір'їв вони створюють хвіст, який, за словами авторів, "дуже схожий" на хвости у сучасних Кетцалів, які використовують їх для залучення партнерів. Відкриття передбачає, що навіть перші птахи використовували своє пір'я для чогось подібного.

Але такий великий і яскравий хвіст, як у Юаньчуавіса, значно ускладнив би політ і ухилення від хижаків. Ясно, що ризик, пов’язаний з такою прикрасою, був того вартий.

"Вчені називають таку рису, як великий химерний хвіст, "чесним сигналом", тому що це шкідливо, тобто, якщо тварина здатна вижити з цим недоліком, це ознака того, що він дійсно підходить для розмноження", — пояснює палеонтолог Джінгмай О’Коннор з польового музею університету Чикаго.

"Самка птиці подивиться на самця з дурним і незручними пір'ям на хвості і подумає: Чорт забирай, якщо він здатний вижити навіть з таким безглуздим хвостом, у нього повинні бути дійсно хороші гени", — додав учений.

Крім того, в густих лісах, де, як вважається, жив Юаньчуавіс, було багато можливостей сховатися, а політ відбувався найчастіше на невеликі відстані, фактично з гілки на гілку.

Автори роботи говорять, що відкриття тварини з шипами (або стрічками) в плечах проливає нове світло на те, як птахи, такі як павичі, отримали свою здатність розпускати хвіст.

Новий вид, Ubirajara jubatus, був розміром з курку, з гривою на спині і жорсткими шипами або стрічками, які стирчали з плечей і назад, — риси, ніколи раніше не зустрічалися в літописі скам’янілостей. Вважається, що його яскраві риси використовувалися, щоб засліпити красою представників свого виду або залякати ворога.

Професор Мартіл з Портсмутського університету сказав:

"Що особливо незвично в цьому звірі, так це наявність двох дуже довгих, ймовірно, жорстких стрічок з обох сторін його плечей, які, ймовірно, використовувалися для демонстрації, для залучення партнера, суперництва між самцями або для відлякування ворога. Ми не можемо довести, що це самець, але, з огляду на невідповідність між самцями і самками птахів, схоже, що зразок був самцем, причому молодим, що дивно".