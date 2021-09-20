Скандал з "вагнергейтом" - засідання комісії раптово перервали

На сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" трапився казус: депутати заслуховували колишнього начальник Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, але як тільки він дійшов до найцікавішого – хто дав наказ зупинити операцію – засідання несподівано перервали і перенесли, повідомляє Сегодня.

Бурба був один з посвячених у таємну операцію і один з головних свідків подій, коли була зірвана спецоперація. Заступник голови фракції "Голос" Роман Костенко написав в Facebook про "зрив" ТСК.

"Сьогодні ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців" продовжила заслуховувати ексначальника ГУР МОУ Василя Бурбу. Однак, коли Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин", – написав він.

Що про це говорить глава ТСК

Глава ТСК Мар'яна Безугла на сьогоднішньому брифінгу заявила журналістам, що засідання буде продовжено, а Бурбу продовжать заслуховувати. На уточнююче запитання журналіста, чому перервали доповідь ексрозвідника, вона двічі повторила: "Не можу коментувати".

"В силу того, що ще триває робота з Василем Васильовичем, я не можу коментувати ці деталі", – відповіла Безуглапя на ще одне питання, чи є якась відкрита інформація щодо зриву операції.

На уточнююче запитання, чому вона запросила Бурбу до свого кабінету на розмову тет-а-тет, нардеп відповіла: "Я постійно на зв'язку з Бурбою в силу того, що він знаходиться в кооперації з ТСК, а наша мета максимально об'єктивізувати інформацію".

Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було.

А нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації по затриманню "вагнерівців".