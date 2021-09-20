В Іспанії загинула кастинг-директорка кінокомпанії "Мамахохотала"

У лікарні іспанського міста Аліканте померла 26-річна Євгенія Пилипець, кастинг-директорка київської кінокомпанії «Мамахохотала», яка зірвалася зі скелі на оглядовому майданчику Бенідорма під час того, як намагалася зробити селфі, повідомляє Zaxid.net.

«Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої», – сказав представник прес-служби Міністерства закордонних справ України.

Офіційно прізвище загиблої українки не повідомляють. За даними редакції, мова йде про 26-річну Євгенію Пилипець, кастинг-директорку київської кінокомпанії «Мамахохотала», що спеціалізується на молодіжних гумористичних серіалах.

Під останнім фото дівчини в Instagram її підписники залишають коментарі, які підтверджують смерть.

В Іспанію Євгенія полетіла разом з подругою на відпочинок. За даними іспанської поліції, дівчина перелізла через поручні, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу.