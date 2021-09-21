Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 21 вересня 2021

У вівторок, 21 вересня, 15 місячний день місячного календаря. Повний Місяць перебуває у знаку зодіаку Овен, повідомляє Корреспондент.

Місяць в Овні - час підвищеної імпульсивності і поспішності. Сприятливий період для швидких і рішучих дій, однак можливі конфлікти та необачні рішення. Краще відкласти завдання, що вимагають точності і продуманості.

21 вересня - день спокус. Велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням.

Важливо конкретизувати зусилля і цілеспрямовано витрачати сили і кошти. У фазу Повного місяця зростає емоційна нестійкість і занепокоєння. У людей різко змінюється настрій, загострюються душевні розлади. Можливі конфлікти і сварки.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 21 вересня

Овен (21.03-19.04)

На Овнів чекає день ілюзій і нездійснених надій. Їх авторитет і репутація можуть піддатися критиці і перевірці на міцність. Зірки радять проявити стриманість і не сприймати зауваження надто болісно.

Також рекомендується не вступати в сімейні конфлікти та уникати будь-яких сварок. Можлива несподівана звістка, яка змінить найближчі плани.

Тілець (20.04-20.05)

День Тельців найбільш сприятливий для відпочинку і переосмислення відносин з оточуючими.

Зірки рекомендують проявити пильність під час роботи з діловими паперами та матеріальними цінностями - існує ймовірність помилки або фінансової втрати. Не можна давати необдуманих обіцянок - очевидно, їх не вдасться виконати.

Близнюки (21.05-21.06)

Для Близнюків настане період духовного преображення і подолання сумнівів. Намічені плани і будь-які активні дії, швидше за все, не принесуть бажаного результату.

Зірки радять присвятити день аналізу життєвих планів і довіритися інтуїції. На поради оточуючих покладатися не варто.

Рак (22.06-22.07)

На Раків чекає успіх у професійній діяльності та зростання авторитету в колективі. При цьому рекомендується проявити обережність і розважливість при роботі з документами. Увечері можлива романтична зустріч або нове знайомство.

Лев (23.07-22.08)

Левам доведеться активно відстоювати життєві принципи і, можливо, стати на захист колеги або близької людини. Ймовірний конфлікт ускладнить, а то і зовсім перекреслить плани дня.

Зірки радять відкинути недовірливість і образливість, а в критичній ситуації довіритися інтуїції.

Діва (23.08-22.09)

Дівам вдасться налагодити плідні партнерські відносини. На самотніх представників знака очікують багатообіцяючі зустрічі та цікаві знайомства.

Домогтися успіху у справах допоможе вміння змінювати тактику поведінки залежно від ситуації.

Терези (23.09-22.10)

У представників знака буде хороший день для завершення справ, аналізу помилок і спілкування з близькими. Активність Терезів не залишиться поза увагою керівництва або партнерів по бізнесу.

Не виключені нові цікаві знайомства з подальшою перспективою.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіони отримають шанс виправити деякі помилки і зміцнити власні позиції. Зайва чутливість може перешкодити в досягненні цілей.

Зірки радять проявити ініціативу і наполегливість, а також розраховувати на допомогу друзів.

Стрілець (22.11-21.12)

На Стрільців чекає напружений день, повний несподіваних новин. Нова звістка може на багато чого вплинути і в корені змінити поточний стан.

У вирішенні особистих і професійних справ допоможе дипломатичність. День підходить для занять спортом і будь-якої фізичної роботи.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки не радять Козерогам починати нові справи і брати на себе додаткові обов'язки. Існує велика ймовірність того, що легке, на перший погляд, спричинить безліч складнощів.

Рекомендується уникати скупчень людей і колективних заходів - можливі непотрібні суперечки і конфлікти.

Водолій (20.01-18.02)

День Водоліїв пройде під знаком мудрості і справедливості. Представникам знака не можна відмовляти у проханнях, проявляти жадібність та егоїзм.

Не виключено відновлення старої дружби, приємна звістка, а також клопоти у зв'язку з візитом нежданих гостей.

Риби (19.02-20.03)

Душевний стан Риб похитнеться: невідповідність бажаного і дійсного може повалити в песимізм і викликати агресію. Не рекомендується здійснювати фінансові операції, а також давати в борг і позичати. Корисна фізична праця.

Ймовірні ускладнення у спілкуванні з колегами.