Пес "одного господаря" та шукач грибів: 5 найрідкісніших порід у світі

Складно встановити цифру щодо кількості порід собак, які існують у світі. Серед них є песики, про яких чула точно не кожна людина. Які є 5 рідкісних порід – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Норвезький лундехунд

Ця рідкісна порода собак зародилася на Північному узбережжі Норвегії. Місцеві жителі використовували лундехунда для добування птахів. Завдяки унікальній анатомічній будові собака пристосована до лазіння по скелях, печерах і норах.

Норвезький лундехунд / Фото Instagram solan_the_lundehund

Ці маленькі собаки особливі тим, що дуже гнучкі. Вони здатні закинути голову таким чином, що торкнуться спини мочкою носа. Крім того, мають 6 пальців, з яких 5 спираються на землю. У інших собак на передніх лапах 5 пальців, а спираються тільки на 4 з них.

Лаготто романьоло

У Лаготто романьоло відмінний нюх. Ці собаки здатні відшукувати гриби, навіть якщо вони ростуть на глибині 50 – 60 сантиметрів. Зараз це собаки-грибники та мисливці за трюфелями.

Ця порода не виносить самотності, полюбляє завжди бути поруч з господарем. Попри веселу вдачу, є дуже працьовитою та легко навчається.

Лаготто романьоло / Фото American Kennel Club

﻿ Проте перш за все – це мисливець. За довгі десятиліття, які собака провела в колі сім'ї, вона не відвикла від своїх мисливських звичок і схильностей. Тому вона завжди буде вимагати від господаря багатогодинні прогулянки, рухливі ігри.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.

Азавак

Це типова собака "одного господаря", яка має добре розвинене почуття території. Підозрілий і неконтактний, навіть після тисячолітньої історії одомашнення, Азавак все ще демонструє поведінку дикої тварини. Хоч він й дуже незалежний та емоційно стриманий, проте може бути ніжним з тими до кого прив'язаний.

Цій породі потрібні регулярні фізичні навантаження. Крім того, його складно утримувати в міській квартирі, адже необхідний відкритий простір для руху.

Оттерхаунд

Досить велика собака з жорсткою шерстю. Спочатку була виведена для полювання, тому володіє сильним і міцним тілом, що дозволяє їй витримувати велике фізичне навантаження.

﻿ Оттерхаунд може успішно переслідувати дичину як по воді, так і по землі. Через це він має справді унікальні характеристики.

Муді

У цієї невеликої та міцної собаки невичерпний запас енергії. Муді слухняна, керована, дуже орієнтована на людину, легко піддається дресуванню. Головний інтерес у її житті – господар і заняття з ним.

Шерсть Муді практично не вимагає особливо частого догляду, адже вона не кошлатиться.