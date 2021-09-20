СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів до Держдуми РФ

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів до Держдуми РФ, які днями відбулися на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: і з числа офіційних представників РФ, і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору", - йдеться в повідомленні СБУ.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Служба безпеки України також надала РНБО матеріали для впровадження санкцій щодо організаторів та учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, йдеться про 33 кандидатів у депутати Держдуми РФ та 54 членів територіальних виборчих комісій.

"І минулої п'ятниці, з ініціативи СБУ, РНБО ухвалила відповідне рішення", - наголошується в повідомленні.

"Протягом всього виборчого процесу Служба безпеки України збирала матеріали стосовно осіб, які організовують та беруть участь у цих перегонах. Адже вони не просто легітимізують окупаційну владу, а становлять загрозу суверенітету та незалежності України і є співучасниками злочину міжнародного масштабу", - наводить прес-центр слова глави СБУ Івана Баканова.

У СБУ нагадали, що з 2014 року Росія провела низку виборів у регіоні, включаючи: голосування за кандидатів до законодавчих органів Криму та Севастополя; муніципальні вибори для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори президента РФ.