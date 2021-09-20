Валютний ринок понеділка: підсумки дня
У понеділок торги на міжбанківському валютному ринку можна було чітко розділити на два етапи: зростання в першій половині дня і зниження в другій. Національний банк сьогодні «відсидівся в окопі».
Початок роботи міжбанківського валютного ринку в понеділок ознаменувався чотириразовим перевищенням попиту над пропозицією. Частина продавців вирішила почекати і зняла свої заявки, чим спровокувала курсовий стрибок вгору. Після того, як котирування безготівкового долара виросли до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу, продавці все ж з'явилися: останній день сплати деяких податків змусив їх розлучитися з валютними запасами. Котирування плавно пішли вниз, і після обіду ситуація кардинально змінилася: тепер на двох продавців припадало по одному покупцеві. Котирування опустилися до мінімумів, досягнутих минулої п'ятниці - 26,66 гривень на покупку і 26,68 гривень на продажу.
Закрили торги понеділка на 1,8 копійки на покупці і 1 копійку на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,65 / 26,72 (купівля / продаж).
Торги понеділка відкрилися на тому ж рівні, що і минулої п'ятниці, але трохи вужче: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,69 гривень пройшла о 09:50. А вже о 10:30 котирування досягли максимальних за день: 26,735 / 26,75 (купівля / продаж). Тільки на цих цифрах продавці почали активно виставляти заявки, і зростання припинилося. Аж до кінця обідньої перерви угоди йшли в діапазоні 26,71-26,73 гривень. Після обіду продавців стало ще більше, і поступово торгівля перемістилася нижче рівня 26,70 гривень. Після 15:30 коли в торговельній системі Bloomberg почали укладатися угоди за схемою ТОМ, опустилися до денних мінімумів.
Котирування закриття - 26,678 / 26,69 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 29,5 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 141 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7116 гривень.
- Офіційний курс долара на 21 вересня встановлений на позначці 26,7072 гривень за долар, зростання на 0,44 копійки.
- Офіційний курс євро на 21 вересня встановлений на позначці 31,2701 гривень за євро, зниження на 19,25 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливалася в межах 26,73-26,76 гривень. До вечора, відреагувавши на зниження на міжбанку, готівковий долар теж подешевшав.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1727 долара. Сьогодні євро продовжив почалося минулого тижня падіння і до обідньої перерви опустився до позначки 1,1699 долара. Потім оприлюднення нової дати можливого дефолту в США (25-26 жовтня) викликало різке падіння долара проти інших валют, і євро підскочив до позначки 1,1736 долара. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30 гривень.
Російський рубль сьогодні впав з 72,80 до 73,60 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,55-73,60 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві протягом дня подешевшав на 2 копійки: з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.