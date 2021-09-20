Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок торги на міжбанківському валютному ринку можна було чітко розділити на два етапи: зростання в першій половині дня і зниження в другій. Національний банк сьогодні «відсидівся в окопі».

Початок роботи міжбанківського валютного ринку в понеділок ознаменувався чотириразовим перевищенням попиту над пропозицією. Частина продавців вирішила почекати і зняла свої заявки, чим спровокувала курсовий стрибок вгору. Після того, як котирування безготівкового долара виросли до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу, продавці все ж з'явилися: останній день сплати деяких податків змусив їх розлучитися з валютними запасами. Котирування плавно пішли вниз, і після обіду ситуація кардинально змінилася: тепер на двох продавців припадало по одному покупцеві. Котирування опустилися до мінімумів, досягнутих минулої п'ятниці - 26,66 гривень на покупку і 26,68 гривень на продажу.

Закрили торги понеділка на 1,8 копійки на покупці і 1 копійку на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,65 / 26,72 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися на тому ж рівні, що і минулої п'ятниці, але трохи вужче: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,69 гривень пройшла о 09:50. А вже о 10:30 котирування досягли максимальних за день: 26,735 / 26,75 (купівля / продаж). Тільки на цих цифрах продавці почали активно виставляти заявки, і зростання припинилося. Аж до кінця обідньої перерви угоди йшли в діапазоні 26,71-26,73 гривень. Після обіду продавців стало ще більше, і поступово торгівля перемістилася нижче рівня 26,70 гривень. Після 15:30 коли в торговельній системі Bloomberg почали укладатися угоди за схемою ТОМ, опустилися до денних мінімумів.

Котирування закриття - 26,678 / 26,69 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 29,5 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 141 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7116 гривень.

Офіційний курс долара на 21 вересня встановлений на позначці 26,7072 гривень за долар, зростання на 0,44 копійки.

Офіційний курс євро на 21 вересня встановлений на позначці 31,2701 гривень за євро, зниження на 19,25 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливалася в межах 26,73-26,76 гривень. До вечора, відреагувавши на зниження на міжбанку, готівковий долар теж подешевшав.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1727 долара. Сьогодні євро продовжив почалося минулого тижня падіння і до обідньої перерви опустився до позначки 1,1699 долара. Потім оприлюднення нової дати можливого дефолту в США (25-26 жовтня) викликало різке падіння долара проти інших валют, і євро підскочив до позначки 1,1736 долара. Готівковий євро протягом дня подешевшав з 31,33-31,35 до 31,30 гривень.

Російський рубль сьогодні впав з 72,80 до 73,60 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 73,55-73,60 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві протягом дня подешевшав на 2 копійки: з 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.