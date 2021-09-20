У Чернівцях кисневі концентратори можна безкоштовно взяти додому
У поліклініках і центрах первинної медико-санітарної допомоги Чернівців є кисневі концентратори, які дозволено забирати додому у тимчасове користування, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.
У Чернівцях є 41 кисневий концентратор, які дозволено хворим місцевим жителям забрати додому на тимчасове користування:
- 9 штук у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша";
- 9 штук у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора";
- 9 штук у КНП "Міська поліклініка №1";
- 6 штук у КНП "Міська поліклініка №2";
- 2 штук у КНП "Міська поліклініка "Гравітон".
"Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть узяти концентратор у користування абсолютно безкоштовно", — заявила заступник голови управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун.