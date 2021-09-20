У Чернівцях кисневі концентратори можна безкоштовно взяти додому

У поліклініках і центрах первинної медико-санітарної допомоги Чернівців є кисневі концентратори, які дозволено забирати додому у тимчасове користування, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

У Чернівцях є 41 кисневий концентратор, які дозволено хворим місцевим жителям забрати додому на тимчасове користування:

9 штук у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша";

9 штук у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора";

9 штук у КНП "Міська поліклініка №1";

6 штук у КНП "Міська поліклініка №2";

2 штук у КНП "Міська поліклініка "Гравітон".