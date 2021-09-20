Брату судді Вовка повідомили про нову підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні адвокату Юрію Зонтову, який доводиться братом голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, повідомляє Деловая столица.

Колишньому співробітникові Служби зовнішньої розвідки та адвокату Зонтову інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України (внесення недостовірних відомостей до електронної декларації).



Підозра підписана генеральним прокурором 17 вересня 2021 року.

Відзначається, то Зонтов проходить підозрюваним у справі про підбурювання до надання неправомірної вигоди суддям Окружного адмінсуду Києва.

У НАБУ не називають імені підозрюваного, проте посади і факти іншого кримінального провадження свідчать про те, що мова йде про Юрія Зонтова.

Нагадаємо, 6 квітня детективи НАБУ затримали брата скандального голови ОАСК Павла Вовка при спробі взяти $100 тис. хабара. Журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі схеми отримання хабарів, яку, за його словами, організував глава ОАСК Вовк.

Згодом в НАБУ повідомили про обшуки в будинку ОАСК, а також те, що один із затриманих дійсно є "близьким родичем" голови суду.