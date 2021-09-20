"Слуги" вирішили нав'язати Разумкову керівника апарату Ради

Завтра фракція "Слуга народу" запропонує голові Верховної Ради Дмитру Разумкову три кандидатури на посаду керівника апарату ВР, повідомляє УНИАН.

Про це на брифінгу після засідання фракції "СН" повідомив її голова Давид Арахамія.

Він уточнив, що йдеться про колишнього голову апарату ВР В'ячеслава Штучного. За словами Арахамії, у Штучного "був конфлікт з безпосереднім керівником", тому за домовленістю він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Ще два кандидати, додав Арахамія, - це депутати фракції "СН" Олександр Копиленко та Павло Фролов, які готові заради цієї посади скласти депутатські повноваження.

Арахамія зазначив, що вже рік немає керівника апарату ВР, що є порушенням законодавства.

"Завтра надішлю лист на ім'я голови парламенту" , - зазначив він.

Раніше в кулуарах парламенту казали, що між Разумковим та Штучним був конфлікт через те, що останній на посаді керівника апарату був "смотрящим" за спікером. Офіційно вони не підтверджували існування такого конфлікту.

Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова" Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив проект до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив:

"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

Згодом в кулуарах програми Арахамія прокоментував можливість відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради:

"Ми маємо таку можливість. Це реально абсолютно як сценарій, але станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювався у нашій фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо зустрічатися, шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо".

Екс-нардеп Сергій Лещенко висловив своє бачення ситуації.