Антитренди взуття осінь-зима 2021: моделі, від яких потрібно позбутися

Стилістка і блогерка Катерина Полякова показала неактуальні моделі взуття сезону осінь-зима, від яких варто позбутися. У їхньому числі чоботи на платформі, черевики з хутром і закриті туфлі, повідомляє Обозреватель.

За її словами, неактуальне взуття відразу псує весь образ, тому потрібно бути обережними при покупці нового. Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram(щоб подивитися фото доскрольте, новина до кінця).

Стилістка зазначила, що яскраве помітне взуття на масивній підошві залишається в тренді, однак є моделі, яких потрібно остерігатися.

"Акуратні черевички, чобітки з невеликим каблучком і кирпатим мисом і як і раніше неактуальні. Також остерігайтеся зайвого декору на зразок перфорації та невиразних прикрас" , – йдеться в дописі.

Чоботи

В тренді чоботи на платформі в стилі 90-х з квадратним мисом. А ось чоботи з круглим кирпатим мисом будуть вже неактуальними.

Взуття осінь-зима 2021 – чоботи. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Челсі

Челсі на грубій підошві залишаються в тренді. Класичні челсі актуальні, проте важлива перфорація і розводи.

Взуття осінь-зима 2021 – челсі. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Гумові чоботи

Ця модель взуття на піку популярності. Яскраві, на рельєфній підошві – відмінний варіант для дощової осені.

Взуття осінь-зима 2021 – гумові чоботи. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Черевики з хутром

У цьому сезоні також особливо актуальні моделі взуття з комбінованими матеріалами.

Взуття осінь-зима 2021 – черевики з хутром. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Туфлі

Актуальний силует закритих туфель повинен закривати щиколотки. Масивна підошва підвищує градус стилю.

Взуття осінь-зима 2 021 – туфлі. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Лофери

Одні з наймодніших – на підборах з квадратним мисом. А ось лофери на гумовій підошві – вже неактуальні.