Антитренди взуття осінь-зима 2021: моделі, від яких потрібно позбутися
Стилістка і блогерка Катерина Полякова показала неактуальні моделі взуття сезону осінь-зима, від яких варто позбутися. У їхньому числі чоботи на платформі, черевики з хутром і закриті туфлі, повідомляє Обозреватель.
За її словами, неактуальне взуття відразу псує весь образ, тому потрібно бути обережними при покупці нового. Відповідний допис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram(щоб подивитися фото доскрольте, новина до кінця).
Стилістка зазначила, що яскраве помітне взуття на масивній підошві залишається в тренді, однак є моделі, яких потрібно остерігатися.
"Акуратні черевички, чобітки з невеликим каблучком і кирпатим мисом і як і раніше неактуальні. Також остерігайтеся зайвого декору на зразок перфорації та невиразних прикрас", – йдеться в дописі.
Чоботи
В тренді чоботи на платформі в стилі 90-х з квадратним мисом. А ось чоботи з круглим кирпатим мисом будуть вже неактуальними.
Челсі
Челсі на грубій підошві залишаються в тренді. Класичні челсі актуальні, проте важлива перфорація і розводи.
Гумові чоботи
Ця модель взуття на піку популярності. Яскраві, на рельєфній підошві – відмінний варіант для дощової осені.
Черевики з хутром
У цьому сезоні також особливо актуальні моделі взуття з комбінованими матеріалами.
Туфлі
Актуальний силует закритих туфель повинен закривати щиколотки. Масивна підошва підвищує градус стилю.
Лофери
Одні з наймодніших – на підборах з квадратним мисом. А ось лофери на гумовій підошві – вже неактуальні.