Переселенець погрожував викинутися з вікна і вимагав відставки губернатора

В Одесі переселенець з Донбасу вимагав включити світло в захопленому будинку і відправити у відставку губернатора, погрожуючи при цьому викинутися з вікна, повідомляє Думська.

Автомобільний рух по Пироговського провулку в Одесі перекрили сьогодні вдень вимушені переселенці зі сходу України, які проживають в самовільно зайнятому ними нежилому будинку обласного комунального підприємства «Облтрансбуд».

Один з протестуючих проник в будівлю Одеської обласної державної адміністрації та виліз у вікно.

Він погрожував кинутись з третього поверху, якщо в імпровізованому гуртожитку не включать світло, а потім став вимагати відставки голови ОДА Сергія Гриневецького, тому що «влада не захищає людей». В такому стані переселенець знаходився приблизно півтори години.

На місце прибула поліція, швидка допомога і рятувальники.

Коли перед будівлею адміністрації зібралися журналісти, чиновники ОДА на чолі з Гриневецьким стали активніше вести переговори і навіть один раз змогли повернути протестуючого в приміщення, але він вийшов на підвіконня знову і виліз на кондиціонер.

Зрештою, його зуміли вмовити, і чоловік зайшов всередину.