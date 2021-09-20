Польщу зобов'язали платити штраф за шахту на кордоні з Чехією

Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу платити штраф за видобуток бурого вугілля на шахті "Турув" на кордоні з Чехією та Німеччиною. Розмір щоденного штрафу становить 500 тисяч євро, повідомляє Деловая столица.

Польський уряд відмовлявся припиняти видобуток бурого вугілля на цій шахті, мотивуючи це питанням енергетичної безпеки країни.

Відзначається, що таким чином Варшава проігнорувала рішення Європейського суду про припинення видобутку на суперечливому родовищі.

Уточнюється, що штраф має змусити уряд переглянути ставлення до попередньої постанови про припинення роботи шахти.

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер назвав штраф ЄС "непропорційним до ситуації, який суперечить фактичному стану і підриває процес мирного врегулювання справи".