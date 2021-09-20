Главою правоохоронного комітету Ради обрано ексюриста "Кварталу"

У "Слузі народу" вибрали нового голову правоохоронного комітету Верховної Ради України – нардепа Сергія Іонушасас, який раніше був юристом "Кварталу 95". Голосування за призначення відбулося 20 вересня на засіданні фракції СН﻿, повідомляє Телеграф.

Відомо, що в понеділок "слуги" зібралися в традиційному місці засідання – київському конгрессно-виставковому центрі "Парковий". Кандидатуру Іонушаса нібито лобіювали в Офісі президента України.

Співрозмовник стверджує, що народний обранець "зручний" і "свій" кандидат для ОП, але чимало "слуг"-парламентаріїв нібито не схвалювали таке рішення.

Крім того, як заявило джерело журналістів, Іонушас був претендентом на крісло генпрокурора і " повністю від цієї ідеї не відмовилися ".

Якщо нинішня очільниця Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова не поліпшить свої показники, то у відомстві, за словами співрозмовника, можуть провести кадрові перестановки. Посаду, за непідтвердженими даними, можуть віддати Іонушасу.

Нагадаємо, що главою правоохоронного комітету в ВР був нинішній керівник МВС Денис Монастирський.

Що відомо про Сергія Іонушаса

41-річний парламентар народився в Санкт-Петербурзі (РФ), але вищу освіту здобув в Україні. Проживає в Києві.

Фірма Іонушаса "Гелон" займалася захистом прав інтелектуальної власності, кримінальні справи в сферу діяльності не входили. Керівником цієї компанії нинішній народний обранець був до серпня-2019.

Заслужений юрист України, згідно з його декларацією, є мільйонером. У "Кварталі" він займався оформленням авторських прав на контент, працював із коміками протягом не одного року.

У Раду юрист пройшов за партійним списком "Слуги народу", куди був внесений під номером 38.