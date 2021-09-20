Стали відомі найбезпечніші міста світу
The Economist оприлюднив ТОП-5 найбільш безпечних міст світу в п'яти категоріях, повідомляє Деловая столица.
У рейтингу міста оцінені за критеріями цифровий безпеки, безпеки для здоров'я, безпеки інфраструктури, особистої безпеки, а також екологічної безпеки.
Так, у рейтингу цифрової безпеки лідирує австралійський Сідней. У п'ятірку також увійшли Сінгапур, Копенгаген, Лос-Анджелес і Сан-Франциско.
Серед найбезпечніших міст в питаннях здоров'я названі Токіо, Сінгапур, Гонконг, Мельбурн, Осака.
Найбільш безпечними в питаннях інфраструктури визнані Гонконг, Сінгапур, Копенгаген, Торонто, Токіо.
У ТОП-5 рейтингу міст за рівнем особистої безпеки увійшли Копенгаген, Амстердам, Франкфурт, Стокгольм, Брюссель.
Найбільш безпечними в питанні екології визнані столиця Нової Зеландії Веллінгтон, Торонто, Вашингтон, Богота, Мілан.