Дитина з Тернополя виграла найдорожче в світі щеплення

Дворічний хлопчик із Тернополя Максим Антонишин, який хворіє спінальною м'язовою атрофією, виграв у благодійну лотерею укол препарату Zolgensma, вартість якого – 2,3 млн доларів. Ці ліки вважаються найдорожчими в світі, повідомляє Обозреватель.

Про це в понеділок, 20 вересня, повідомила народна депутатка Людмила Марченко в Facebook, поділившись також фотографіями Максима. Як написала вона, разом із уколом дитина отримає й шанс на життя.

Раніше сім'я збирала кошти на лікування. На початок вересня їм вдалося отримати від небайдужих громадян і організацій близько 1,1 млн доларів. Ще 200 тис. доларів Антонишини отримали від родини Арсена Бориса з Тернопільщини. У хлопчика теж було спадкове нервово-м'язове захворювання СМА, але він раніше за Максима виграв лікування Zolgensma.

Маленькому українцю – всього 1 рік і 10 місяців. Гроші йому потрібно було збирати дуже швидко, бо лікування лікарі дозволяли проводити до дворічного віку. Після цього Zolgensma міг би просто не подіяти.

Глава ПЦУ Епіфаній поруч із Максимом Антонишиним. Джерело: Facebook / Людмила Марченко

Максим у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Джерело: Facebook / Людмила Марченко

"І хто скаже, що дива не існує – не вірте! Диво існує... Наш хлопчик отримав шанс на життя" , – написала Марченко.

Дитина виграла укол Zolgensma. Джерело: Facebook / Людмила Марченко

Збір коштів зупинили. Джерело: Facebook / Людмила Марченко