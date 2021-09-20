Дитина з Тернополя виграла найдорожче в світі щеплення
Дворічний хлопчик із Тернополя Максим Антонишин, який хворіє спінальною м'язовою атрофією, виграв у благодійну лотерею укол препарату Zolgensma, вартість якого – 2,3 млн доларів. Ці ліки вважаються найдорожчими в світі, повідомляє Обозреватель.
Про це в понеділок, 20 вересня, повідомила народна депутатка Людмила Марченко в Facebook, поділившись також фотографіями Максима. Як написала вона, разом із уколом дитина отримає й шанс на життя.
Раніше сім'я збирала кошти на лікування. На початок вересня їм вдалося отримати від небайдужих громадян і організацій близько 1,1 млн доларів. Ще 200 тис. доларів Антонишини отримали від родини Арсена Бориса з Тернопільщини. У хлопчика теж було спадкове нервово-м'язове захворювання СМА, але він раніше за Максима виграв лікування Zolgensma.
Маленькому українцю – всього 1 рік і 10 місяців. Гроші йому потрібно було збирати дуже швидко, бо лікування лікарі дозволяли проводити до дворічного віку. Після цього Zolgensma міг би просто не подіяти.
"І хто скаже, що дива не існує – не вірте! Диво існує... Наш хлопчик отримав шанс на життя", – написала Марченко.