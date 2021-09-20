Зеленський прибув в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув в Нью-Йорк для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Президентський літак здійснив посадку в Нью-Йорку", - повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров агентству.

За його словами, виступ президента України очікується в середу, 22 вересня, близько 16.40 за місцевим часом.

В рамках візиту заплановано виступ президента на Генасамблеї ООН, низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей глави держави і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами кількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", - заявив глава МЗС України.

За його словами, "Зеленський консолідує міжнародну підтримку України заради протидії агресії РФ, залучення інвестицій і боротьби з пандемією COVID-19".

У вівторок, 21 вересня, у Володимира Зеленського запланована зустріч з президентами Польщі, Молдови та Грузії.