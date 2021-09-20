На Донеччині депутат від ОПЗЖ напав на мера-однопартійця
У Дружківці Донецької області депутат міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Віталій Підгорний напав на мера міста Володимира Григоренка, який також представляє ОПЗЖ, повідомляє Деловая столица.
Конфлікт між мером і депутатом стався 19 вересня.
За словами Григоренка, він їхав в сторону парковки магазину "Сільпо", а йому назустріч виїжджав депутат. Підгорний підійшов до мера і почав нецензурно виражатися і вдарив у вухо. Після цього міський голова закрив скло машини, а депутат став бити по даху.
Конфлікт тривав кілька хвилин, після чого Підгорний поїхав з місця події, а Григоренко написав заяву до поліції.
У Дружківському відділенні поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.126 КК України (побої і мордування). Проводиться перевірка.