"Газпром" призупинив роботу одного зі своїх газопроводів

Російський газопровід «Сила Сибіру» з 22 вересня буде тимчасово зупинено. Про це оголосив «Газпром», повідомляє Лента.Ру.

У компанії пояснили, що припинення пов'язане з плановими профілактичними роботами. Транспортування газу відновиться 29 вересня.

Уточнюється, що терміни робіт були узгоджені у 2020 році з одержувачем газу, китайською компанією CNPC. Тоді було прийнято рішення, що профілактика буде проводитися двічі на рік: навесні та восени.