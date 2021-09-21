21 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній День подяки, Міжнародний день миру, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День "Зупиніть світ", День без викидів, день ескапології, повідомляє УНИАН.

У США - День штату Нью-Йорк, День міні-гольфу, День чаю, День "Будь готовий", День "Відведіть кохану людину до лікаря", Міжнародний фестиваль бананів, День печива з горіхом пекан, День IT-професіоналів, у Вірменії - День Незалежності, в Бразилії - День посадки дерев, в Аргентині - День студента, в Китаї - свято місячних пряників і середини осені "Чжунцюцзе", в Гані - День волонтера, День пам'яті Кваме Нкруми, День засновника ,на Мальті - День Незалежності, в Нідерландах - День принца, в Белізі - День Незалежності, в Ізраїлі - свято кучей "Суккот", на Філіппінах - день воєнного стану.

Пам'ятні дати 21 вересня, річниці та події

У цей день в 1776 році почалася Велика пожежа в Нью-Йорку. Він стався на початку британської військової окупації міста в ході війни за незалежність США. Вогонь знищив до 25% міських будівель, вцілілі частини міста були розграбовані. Багато хто вважав, що підпал був навмисним, в ньому брало участь кілька людей. Висувалися найрізноманітніші причини. Британські військові звинувачували в підпалі заколотників. Наслідки пожежі позначалися практично до кінця британської окупації, що завершилася в 1783 році.

В 1792 році в цей день у Франції був відкритий Національний конвент, який прийняв декрет про скасування королівської влади.

У 1920 році Раднарком України ввів обов'язкове вивчення української мови в школах.

У 1940 році був відкритий Львівський театр опери та балету.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 вересня святкує одне з великих християнських свят - Різдво Пресвятої Богородиці. Інші назви свята: "Різдво Богородиці", "Осінні оспожинки", "другі Осеніни", "Мала Пречиста" (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), "друга Пречиста", "Свято врожаю".

Що сьогодні не можна робити

У цей день дотримуються посту, тому не можна їсти м'ясо і пити алкоголь. Не сваріться з близькими і не конфліктуйте. Не можна займатися важкою фізичною працею. Після їжі весь хліб, який залишився, віддають домашнім тваринам, або птахам.

Прикмети на 21 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

тепло - осінь буде довгою і сухою;

нічне небо зоряне - до холодів;

туман вранці - до мінливої погоди;

птахи низько літають - до похолодання, високо - до потепління;

дощ - такою буде погода ще сорок днів.

Іменини 21 вересня

Іменини у Єгора, Марії, Івана, Георгія та Яна.