Криворізьку залізорудну компанію перевіряють через масові скарги

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) почала позапланову перевірку ТОВ "Рудомайн" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), Що займається видобутком залізних руд в регіоні, через значну кількість скарг на запилювання. Про це заявив голова відомства Андрій Мальований, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Позапланова міра контролю проводиться на підставі численних звернень мешканців, які проживають в зоні впливу кар'єру "Південний", де ТОВ "Рудомайн" здійснює виробничу діяльність. Зокрема, під час особистого прийому громадян у Кривому Розі неодноразово отримував скарги на запилення підприємством житлових районів" , - зазначив Андрій Мальований, якого цитує прес-служба.

Як повідомляється в пресрелізі ДЕІ, в ході перевірки фахівці відомства перевірять виконання заходів щодо пилопригнічення при проведенні масових вибухів у кар'єрі та рух технологічного автотранспорту. Також Держекоінспекція проконтролює, чи закріплюються поверхні промислового майданчика спеціальними речовинами, які запобігають поширенню пилу.

"Крім того, інспектори ДЕІ перевірять виконання підприємством умов висновків по оцінці впливу на навколишнє середовище, а також дозволів на викиди забруднюючих речовин" , - додав глава відомства.

Позапланова перевірка ТОВ "Рудомайн" триватиме 10 днів.

ТОВ "Рудомайн" зареєстровано у травні 2010 року. Основний вид діяльності - видобуток залізних руд. За даними компанії, вона активно працює на території України, СНД і Європи. Починаючи з 2005 року, вона переробила понад 20 млн тонн некондиційних руд Криворізького залізорудного басейну.

За даними Єдиного держреєстру юросіб на вересень 2021 року у власності компанії "АРДК Майнінг Ессет Менеджмент Холдинг Лтд" (Кіпр) перебуває 100% -ва частка ТОВ "Рудомайн". Кінцевий бенефіціар - громадянин Кіпру Андреу Катя.

Раніше власником ТОВ "Рудомайн" була компанія "Фернандо Трейдинг Лтд." (Вест-Індія) з кінцевим бенефіціаром - фізособою-резидентом Анатолієм Мєдвєдєвим. Статутний капітал ТОВ - 19,178 млн грн.