Законопроєкт про олігархів розглянуть в середу або четвер - Арахамія

Верховна Рада збирається розглянути законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні в середу або четвер. Про це заявив Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на брифінгу в понеділок увечері після засідання фракції, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер» , - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що «збивають» законопроєкт на всіх рівнях.