Законопроєкт про олігархів розглянуть в середу або четвер - Арахамія
Верховна Рада збирається розглянути законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні в середу або четвер. Про це заявив Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на брифінгу в понеділок увечері після засідання фракції, повідомляє Дзеркало тижня.
«Ми будемо розглядати це питання. Я вважаю, що це відбудеться, швидше за все, в середу або четвер», - сказав Арахамія.
Він підкреслив, що «збивають» законопроєкт на всіх рівнях.
«Я багато думав, хто зацікавлений в тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи або люди, які працюють на олігархів? ... І прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам по боці - вони заможні люди, у них все є ... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх - ось їм це буде дуже незручно», - зазначив Арахамія.