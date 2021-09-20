Главу Європарламенту госпіталізували з пневмонією

Президент Європарламенту Давид Сассолі останні кілька днів провів у лікарні з пневмонією. Результат тесту на коронавірус виявився негативним, повідомляє Новое время.

За інформацією пресслужби Європарламенту, він був госпіталізований 15 вересня. Зараз його стан оцінюється як задовільний.

«Після необхідних медичних обстежень йому поставили діагноз пневмонія, і негайно почали лікування. Він у хорошому стані» , - йдеться в повідомленні.

Сассолі вакцинувався від коронавірусу.