Британія засудила проведення російських виборів у Криму

Велика Британія засудила проведення виборів до Державної думи Росії в тимчасово окупованому Криму, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною, і залишається такою донині» , – мовиться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполученого королівства.

У МЗС Британії назвали проведені вибори «серйозним кроком назад для демократичних свобод» у країні.

«Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, замовчування незалежних ЗМІ та виключення справжніх кандидатів від опозиції від участі у виборах, підривають політичну множинність та суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе» , – йдеться у заяві.

У відомстві вказали й на обмеження, які зробили неможливим моніторинг виборів міжнародними спостерігачами.