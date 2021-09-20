Україна та Ватикан вирішили спільно боротися з тіньовими доходами

Україна і Ватикан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикативними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового ураження, повідомляє Дзеркало тижня.

Підписи під документом у понеділок, 20 вересня, поставили глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та президент Управління з нагляду і фінансової інформації Ватикану Кармело Барбаггало.

Український Держфінмоніторинг зобов'язався обмінюватися з фінрозвідкою Святого Престолу інформацією про «підозрілі» фінансові операції.

У відомстві зазначили, що підписаний Меморандум став першою з 1992 року міжвідомчою угодою між Україною та Ватиканом.