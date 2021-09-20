Військові США знищили лідера осередку "Аль-Каїди"

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що один з лідерів терористичної організації Аль-Каїда був ліквідований в результаті вибуху, повідомляє Новое время.

За словами Кірбі, бойовика ліквідували американські військові шляхом завдавання удару по території Сирії. Про нанесення удару повідомило Центральне командування Збройних сил США. Удар був завданий поблизу міста Ідліб.

Кірбі зазначив, що, за попередніми оцінками, удар досяг своєї мети, втрат серед цивільного населення немає. При цьому кого саме ліквідували американські військові в Пентагоні не вказали.