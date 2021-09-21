Туреччина не визнала російські вибори в Криму

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму не мають для них юридичної сили. ﻿Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Туреччини, повідомляє УНІАН.

У відповіді речника Міністерства закордонних справ Танжу Більгіча на запитання щодо виборів у Криму йдеться, що Туреччина не визнає анексію півострова.