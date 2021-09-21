Туреччина не визнала російські вибори в Криму
У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму не мають для них юридичної сили. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Туреччини, повідомляє УНІАН.
У відповіді речника Міністерства закордонних справ Танжу Більгіча на запитання щодо виборів у Криму йдеться, що Туреччина не визнає анексію півострова.
"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - сказав Більгіч.