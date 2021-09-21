Apple випустила iOS 15: що змінилося і хто зможе встановити

Компанія Apple через 6 днів після презентації iPhone 13 випустила нову операційну систему iOS 15. У ній є нові функції, оновлення FaceTime, зміни повідомлень та інші поліпшення, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що оновлення системи є доступним для всіх iPhone, однак компанія розділила iOS 15 на версії для нових і старих айфонів. Нові отримають повний набір функцій, а старі обмежаться лише частиною.

Нова версія операційної системи отримала оновлений дизайн, підтримку просторового аудіо.

Так, тепер перемикатися між вкладками стало зручніше, до того ж можна вибрати зображення для фону головної сторінки.

А під час дзвінка в FaceTime тепер можна дивитися серіали, фільми, слухати музику, відправляти повідомлення або показувати свій екран. В самому додатку поліпшена шумоізоляція, з'явилися портерний режим і просторовий звук.

Також в новій оперативці з'явилася функція Focus для концентрації на роботі. Вона дозволяє фільтрувати повідомлення залежно від того, чим ви зайняті, щоб зайвий раз не відриватися.

Крім того, в iOS 15 оновлено додаток "Погода", який тепер став гарнішим, в ньому з'явилися анімовані фони. Карти погоди тепер можна переглядати в повноекранному режимі. На них відображається важлива інформація в обраній місцевості про кількість опадів, якість повітря та температуру.

У Wallet можна додати ключ від будинку чи автомобіля, щоб відкривати замок смартфоном. Крім того, додано нові функції в Локатор: якщо ви забули пристрій, додаток не тільки нагадає вам про це, але і побудує маршрут до нього.

До того ж тепер можна перекладати текст в будь-яких додатках і на фото.

Зараз операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.