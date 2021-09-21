Пожежа в школі під Харковом - поліція почала розслідування

Пожежа в загальноосвітній школі №2 в Чугуїв Харківської області сталася, за попередніми даними, через коротке замикання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі проведено огляд місця події. Встановлено, що займання сталося на даху будівлі спортзалу. Потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Попередня причина загоряння - коротке замикання " , - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За фактом пожежі поліція почала кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.