Херсонський аеропорт закрили на реконструкцію

Херсонський аеропорт закрили на реконструкцію

Аеропорт «Херсон» закрився на реконструкцію. Це підтвердив директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, повідомляє Укрінформ.

«Так, закрили, все йде за планом», - сказав Кучерук.

За його словами, зараз знімають плити на 500 метрах, незабаром розпочнеться фрезерування покриття основної частини злітно-посадкової смуги завдовжки 2 тисячі метрів. Кучерук зазначив, що відкрити аеропорт планують до Новго року - аби не підвела погода.

У серпні депутати Херсонської облради надали згоду на проведення будівельних робіт за об’єктом «Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон».

Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, де передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн.

Проєкт передбачає прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) та на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10 – 12 разів на день. У результаті пасажиропотік збільшиться до 500 тис. на рік.

Міжнародний аеропорт «Херсон» було відкрито у 1985 році. Його загальна площа 297,3 га, а довжина злітно-посадкової смуги становить 2500 м. Аеропорт може приймати 400 пасажирів на годину.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics