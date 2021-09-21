Херсонський аеропорт закрили на реконструкцію

Аеропорт «Херсон» закрився на реконструкцію. Це підтвердив директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, повідомляє Укрінформ.

«Так, закрили, все йде за планом» , - сказав Кучерук.

За його словами, зараз знімають плити на 500 метрах, незабаром розпочнеться фрезерування покриття основної частини злітно-посадкової смуги завдовжки 2 тисячі метрів. Кучерук зазначив, що відкрити аеропорт планують до Новго року - аби не підвела погода.

У серпні депутати Херсонської облради надали згоду на проведення будівельних робіт за об’єктом «Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон».

Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, де передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн.

Проєкт передбачає прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) та на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10 – 12 разів на день. У результаті пасажиропотік збільшиться до 500 тис. на рік.

Міжнародний аеропорт «Херсон» було відкрито у 1985 році. Його загальна площа 297,3 га, а довжина злітно-посадкової смуги становить 2500 м. Аеропорт може приймати 400 пасажирів на годину.