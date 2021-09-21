В Одесі ветеран АТО проник до ОДА і погрожував стрибком з вікна

В Одесі колишній учасник бойових дій в зоні АТО на сході України та переселенець з Донбасу забрався на третій поверх будівлі облдержадміністрації та погрожував зістрибнути, якщо не будуть задоволені його вимоги, повідомляє Кореспондент.

Як інформує місцеве видання Думська, чоловік був одним з учасників протесту, які напередодні перекрили проспект Шевченка і Пироговську вулицю, вимагаючи відновити подачу електроенергії в нежитловий будинок обласного комунального підприємства Облтрансбуд, яке вимушені переселенці зайняли самовільно.

Приблизно через годину після перекриття вулиць переселенець проник до будівлї Одеської обласної державної адміністрації та виліз у вікно на третьому поверсі. Він пригрозив, що кинутись, якщо в їхньому будинку не включать світло і глава ОДА Сергій Гриневецький не піде у відставку.

"Я, АТОвець, захищаю Україну, а губернатор не захищає" , - пояснив переселенець свої вимоги.

Як повідомляється, керівник області перервав відрядження через події і в розмові з АТОвцем заявив, що не може звільнитися, оскільки так кожен зможе впливати на нього. У підсумку після 1,5-годинних переговорів чоловік повернувся всередину будівлі.